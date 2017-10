Passkontoravklaring utsett

Det er enno ikkje kome noko avklaring på om passkontoret i Kongsberg kjem til å bli nedlagt. Politidirektoratet fortalde Laagendalsposten at avklaringa skulle kome i samband med framlegginga av nasjonalbudsjettet i går. Men det skjedde ikkje. Dersom passkontoret blir lagt ned betyr det at folk i Numedal og Kongsberg må reise til Drammen eller Notodden for å få seg nytt pass.