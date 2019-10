Nye lyktestolper kom i feil farge – nå må de demonteres og omlakkeres

– Lyktestolpene som ble levert under arbeidet med utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate hadde feil farge på lakken etter Drammen kommune sine normaler, forteller prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

LEVERANDØREN TAR KOSTNADENE: – Leverandøren står for kostnadene når vi nå må fjerne alle lyktestolpene med feil farge, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen. Foto: NRK

Ca. ett år etter at den nye firefeltsveien gjennom Drammen ble åpnet, må lyktestolpene i sidegaten Tamburgata, samt nedre del av Strømsø torg, fjernes for å omlakkeres.

– Når vi har bestilt en jobb fra vegvesenet, men ser at mastene som kommer opp har feil farge, sier vi ifra om det, sier utbyggingssjef i Drammen kommune, Johannes Devold.

Det er ikke snakk om et stort avvik. Begge stolpene er gråfarget.

– Likevel skal det man leverer være entydig, ettersom alt er fargekodet, forteller Devold.

Leverandøren betaler

Prosjektleder Hedalen, forteller at Statens vegvesen allerede for ett år siden så at det var feil farge på leveransen, men at man da valgte å sette opp lysene slik at man den gangen hadde belysning gjennom vinteren.

– Hvor ligger feilen?

– Det ligger en feil i leveransen. Og en gang også i bestillingen. Det er en ren reklamasjonsjobb. Så kostnaden er det leverandøren som bærer, sier Hedalen.

TRÆR MÅTTE FJERNES: Lønnetrærne som først ble plantet på Strømsø torg i 2018 måtte fjernes, fordi de var i ferd med å dø, opplyser prosjektleder i Statens vegvesen, Tom Hedalen. Foto: Statens Vegvesen

Det er ikke første gang det er «problemer» med leveranser til nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. I 2018 ble det plantet 70 lønnetrær langs veien. På våren i 2019 måtte alle graves opp og erstattes på grunn av for dårlig rotkvalitet.

– Trærne var i ferd med å dø. Det var noe leverandøren aksepterte og tok derfor alle kostnadene, sier Hedalen.

Følger en viss norm i kommunen

For noen vil kanskje utskiftingen av lyktestolpene på grunn av feil gråfarge virke pirkete, men utbyggingssjef Devold sier årsaken er at man følger en viss standard i kommunen.

10–12 STOLPER MED FEIL FARGE: Utbyggingssjef Johannes Devold i Drammen kommune, sier det er snakk om 10–12 lyktestolper som må skiftes ut. Foto: Anita Hovde / NRK

– Det har både med drift og utseende å gjøre, sier han.

Prosjektleder Hedalen sier at vegvesenet er nøye, og at det er deres oppgave å sørge for å få det som er bestilt.

– De fleste kommuner har en standard på hvilke farger de benytter seg av for å få et ryddig visuelt inntrykk.

10–12 stolper må skiftes ut

Til tross for at lyktestolpene skiftes ut i den verste mørketida, vil ikke hele Strømsø sentrum bli mørklagt.

– Det er snakk om 10–12 lyktestolper som må skiftes ut, sier Devold.

SKAL SE SLIK UT: Det er denne gråfargen alle lyktestolpene i Drammen sentrum skal ha. 10–12 stolper er derfor i ferd med å skiftes ut, på grunn av feil gråfarge. Foto: Azad Razaei / NRK

Likevel understreker Hedalen at utskiftningen burde skjedd på et annet tidspunkt.

– Det kunne nok vært utbedret tidligere, men det hadde ikke leverandøren tid til.

Akkurat når lyktestolpene kommer opp igjen, er også vanskelig å si.

– Vi vet ikke eksakt dato, men det jobbes så fort som mulig for å få de opp igjen, understreker Hedalen.