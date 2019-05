– Dette er nytenkende. Her viser Stavanger en mulighet som andre kan dra nytte av, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Han er i Stavanger for å se på den nye oppfinnelsen som blir testa ut i to bygater. Lyktestolpelading er utviklet for å gi beboere uten biloppstillingsplass mulighet til å lade elbiler på en sikker og lovlig måte.

Ola Elvestuen er positivt overrasket over de nye lademulighetene på markedet. – Bør ut til flere byer, sier han. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Vi trenger langt flere ladepunkter for å nå målet om å kun selge nullutslippsbiler i 2025. Både som dette, men også hurtigladere, sier ministeren.

Unngår ledninger på kryss og tvers

Ifølge Norsk elbilforening er det behov for 8000 hurtigladestasjoner innen 2025 for å holde tritt med elbilsalget. I dag er det 1700 hurtigladere, noe foreningen mener er altfor lite.

Rogaland er fylket med størst kamp om ladeplasser, med 35 elbiler per ladepunkt. I Hordaland er det 28, og i Akershus 26 elbiler per ladepunkt, viser en statistikk VG omtalte i vår.

Nyvinningen i Stavanger er et samarbeid mellom kommunen og energiselskapet Lyse. Laderen er utviklet, designet og bygget i rekordfart for å dekke et behov i markedet.

– Dette ser også bra ut og glir fint inn i bybildet, noe som er viktig, sier forretningsutvikler Trond Thorbjørnsen i Lyse.

Praktisk lading i bygatene i Stavanger. Prøveprosjektet skal evalueres om ett år. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Også politikerne i kommunen er fornøyd med samarbeidet, som har resultert i det som trolig er verdens første lyktestolpelader.

– I en trehusbebyggelse som dette hadde det ikke vært bra med ledninger på kryss og tvers. Nå gjør vi det på en smart måte som vi har snakket om i lang tid. Dette er en innertier, sier Stavanger-politiker Per A. Thorbjørnsen (V).

Flere byer kan komme etter

Lademuligheten skal være lett å bruke for alle. Betaling skjer med mobilen.

– Det er bare å parkere bilen og plugge seg i, og betale på samme måte som ved parkering. Enkelhet er en forutsetning, sier Thorbjørnsen hos Lyse.

Flere parkeringsområder har egne oppmerka plasser for elbiler, men det er ikke like vanlig med parkeringsmuligheter for elbiler i bygatene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Prosjektet skal evalueres om ett år, men Elvestuen tror dette er framtiden.



– Noen må tenke de nye tankene. Stavanger skal være fornøyde med at de var først. Vi må få på plass flere her, men også vise det fram for andre byer, sier han.