NRK Buskerud retter

I radiosendinger mandag ettermiddag kom vi i skade for å melde at fylkesutvalget i dag skal sluttbehandle en sak om nytt fylkeshus i Buskerud. Dette stemmer ikke.

Nyhetsmeldingen ble skrevet på grunnlag av et saksdokument fra 25. januar, som ble hentet opp på fylkeskommunens nettsider ved en tastefeil. NRK Buskerud beklager.