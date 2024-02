For å få nok folk på den ordentlege visninga, er det ein fordel å pirre nysgjerrigheita på nett òg. Finn.no har laga ei liste over dei bustadene med mest digital pågang i 2023.

Nokre av dei har besøk som er like vanvitige som salssummen.

– Vi lèt oss fascinere av heilt spesielle bustader, gjerne på grunn av eksklusivitet, pris, plasseringa, eller at det er noko heilt unikt ved interiøret, eller måten huset har blitt designa på, seier leiar av Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit.

Kjendisbustader

To av bustadene på topplista gjekk for rundt 90 millionar kroner. Med andre ord har svært få av dei som har kikka på dei, vore reelle kjøparar.

Fem av bustadene er i Oslo. Både den med flest visningar, Bygdøy-huset som har dratt 340.000 klikkar. Og den minste, Frogner-kåken på 116 kvadratmeter.

Erfaringa til Finn er at det ofte er dei dyraste bustadene som hamnar på topplista, men det hender også småbruk, spesielle leilegheiter eller kuriøse annonsar blandar seg inn. Eller det kan vere bustader med kjendispreg, som ofte får draghjelp i sosiale medium.

Den dyraste bustaden på lista er Villa Granholt, som ligg i Nesbru. Det herskapelege huset blei bygd av kunstløpdronninga Sonja Henie i 1938. Vi finn også huset Broiler-artist Mikkel Christiansen la ut for sal, med utsikt over heile Mjøndalen.

Mikkel Christiansen i Broiler hadde utsikt over heile Mjøndalen. Og basketkorg i stua. Nå er huset selt. Foto: Eiendomsmegler 1

Måtte sile ut interessentar

– Det var nok ein del ekstra interesse sidan han er ein kjent person, og så var det ein unik, arkitektteikna bustad, seier Ole Kristian Skretteberg i Eiendomsmegler 1 Drammen, som selde huset.

Det hadde blitt trongt om alle kom også på den fysiske visninga i huset, som har eit bruksareal på 348 kvadratmeter.

– Vi måtte kartlegge interessebildet litt i forkant, for å skilje mellom kven som var interesserte og kven som berre var nysgjerrige, seier Skretteberg.

Her er lista over dei 10 bustadene som hadde flest visningar på Finn.no i fjor:

Bygdøy, Oslo

340.000 visningar

Bruksareal: 659 m²

Pris: 89 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Privatmegleren Park

Madla, Rogaland

300.000 visningar

Bruksareal: 508 m²

Pris: 39 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Privatmegleren Galleri

Mjøndalen, Buskerud

236.000 visningar

Bruksareal: 348 m²

Pris: 11,5 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Eiendomsmegler 1

Tjuvholmen, Oslo

231.000 visningar

Bruksareal: 305 m²

Pris: 78 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Belèven Eiendomsmegling

Singsaker, Trøndelag

192.000 visningar

Bruksareal: 505 m²

Pris: 15,3 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Proaktiv Trondheim

Adamstuen, Oslo

164.000 visningar

Bruksareal: 365 m²

Pris: 45 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: PrivatMegleren Dyve & Partnere

Frogner, Oslo

163.000 visningar

Bruksareal: 116 m²

Pris: 9 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Krogsveen Majorstuen

Lagåsen, Akershus

159.000 visningar

Bruksareal: 625 m²

Pris: 67 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Nordvik Bygdøy Allé

Nesbru, Akershus

158.000 visningar

Bruksareal: 814 m²

Pris: 90 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Boa Oslo Vest

Frogner, Oslo

152.000 visningar

Bruksareal: 470 m²

Pris: 65 millionar

Sjå bilda: Her er Finn-annonsen

Foto: Sem & Johnsen

Det vanskelege året

Det siste året har vore prega av økonomisk usikkerheit. Straumprisane skaut ein periode til himmels, mat blei dyrare og rentene steig og steig.

Derfor har det aldri blitt bygd færre nye bustader enn det blei i 2023.

– 2023 var litt uføreseieleg, og fleire gjekk i gang med sal før dei ville kjøpe. Omsetningsfarten var derfor lenger per objekt. Nå trur vi på eit forholdsvis balansert marknad. Etterspørselen vil vere der, for det blir jo også sagt at det ikkje blir nok bygd, seier eigedomsmeklar Ole Kristian Skretteberg.

Det har vore 14 rentehevingar dei to siste åra, og nordmenn betaler nå i snitt tre gonger så mykje i renter på bustadlånet som for vel to år sidan. Men at lommeboka har blitt slunken betyr ikkje at vi står midt oppe i ei økonomisk krise – det berre kjennest sånn, skriv NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker: