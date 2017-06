Nedre Eiker går for Drammen

Flertallet i kommunestyret i Nedre Eiker gikk i dag inn for at navnet på den nye storkommunen bør være Drammen. 23 representanter stemte for Drammen, mens 14 ønsket et annet navn. Bystyret i Drammen og kommunestyret i Svelvik gjør sitt valg 20. juni.