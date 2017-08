Mykje fyll under festival

Politiet hadde travle netter under Elvefestivalen i Drammen, men ingen alvorlege hendingar skjedde. Ni personar blei tatt med av politiet, for fyll og bråk natt til søndag. Åtte personar blei bedt om å fjerne seg frå sentrum og to fekk bot for urinering. Natt til laurdag blei 14 personar vist bort frå sentrum, mens fire blei bringa inn for fyll.