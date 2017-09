Lover bedre varsling

Buskerud fylkeskommune har kjøpt et nytt og bedre sms-varslingssystem for de videregående skolene. Etter hendelsen der ei jente ble knivstukket på skolen fikk skolen kritikk for at det ikke ble varslet om hendelsen. Nå skal beskjeder sendes elever, pårørende og ansatte raskt via sms.