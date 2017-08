Kritiserer responstid

Ordføreren i Flå mener at responstiden for ambulansene er uhyggelig lang. Ifølge Hallingdølen må man vente 36 minutter, fordi det ikke er stasjonert en egen ambulanse i Flå. Ordfører Tor Egil Buøen tror beredskapen hadde vært bedre om ambulansetjenesten var et kommunalt ansvar.