Krever studentboliger

Ni ledere i Kongsberg-industrien har skrevet et brev der de uttrykker bekymring for at det bygges for få studentboliger på Kongsberg, skriver Laagendalsposten. Ordfører Kari Anne Sand svarer at hun deler næringslivsledernes bekymring. Det er Studentsamskipnaden som har ansvaret for bygging av studentboliger.