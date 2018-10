Brannmannskaper fra Drammen og Asker er på plass ved butikken, som ligger ved Gamle Drammensveien på Lierskogen.

Brannen skapte mye røyk og var synlig fra store deler av Drammen.

– Brannvesenet driver med slukking og politiet driver med etterforsking på stedet, sier operasjonsleder hos politiet, Trond-Egil Groth.

Like etter klokken halv ni fredag melder politiet at brannen er under kontroll. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Brannmannskaper fra både Asker og Drammen jobber med å slukke brannen. Foto: Vegard M Aas / Presse 3.0

Vinterdekk årsaken til røyken

Odd Ellingsen, innsatsleder brannvesenet. Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Det var lagret masse dekk inne i hallen. Det er årsaken til all den svarte røyken, sier brannvesenets innsatsleder, Odd Ellingsen til NRK.

Han sier brannen utviklet seg raskt.

– Voldsomt fort. Og det er gjerne sånn når vi får den typen energi som dekk er, så vil det utvikle masse brannfarlig røyk og så tar det plutselig fyr og da er hele bygget overtent, sier Ellingsen.

Brannmannskaper fra både Drammen og Asker jobbet med å slukke brannen. Foto: Chetan Rastogi / NRK

Ingen personskader

– Det er ingen personskader, melder politiet.

Groth understreker at de kun har fått melding om materielle skader på bygningen og på biler inne i bygningen.

– Det var ikke fare for spredning, sier vaktleder Arild Reinhartsen i Drammensregionens brannvesen til NRK.

Han forteller at mellom 10 og 15 biler stod i brann.

Bruktbilbutikken er totalskadd i brannen. Foto: Chetan Rastogi / NRK

Naboer evakuert

Groth bekrefter at de har fått beskjed om at et tosifret antall biler stod i brann.

– Slik vi har oppfattet dette, så er bygningen totalskadd, sier Groth.

Det er mye røyk på stedet og politiet oppfordrer naboer til å lukke vinduer.

– Enkelte naboer er evakuert på grunn av røyk, melder politiet.

– Vi hadde litt flaks i dag. Røyken gikk veldig rett opp, så det har vært lite røyk nede på bakkenivå i området her.

Bygningen ligger rett ved E18, og politiet fikk flere tips om brannen fredag morgen.

Bygget er et gammelt gartneri. Flere av bilene ble helt ødelagt i brannen. Foto: Chetan Rastogi / NRK

Rutinemessig etterforskning

– Alle branner blir etterforsket av politiet. Vi tar rutinemessig avhør av vitner på stedet, vi tar også avhør av dem som driver firmaet, sier Groth og legger til:

– Bygningseier er allerede avhørt på stedet.