Bilforretning totalskadd i kraftig brann: – Dette er bare trist

– Jeg fikk ikke lov til å gå inn i bygget før brannvesenet var på stedet.

Det sier medeier i Bråtens Bilco, Knut Bråten, til NRK.

Han ble i natt vekket av en telefon fra politiet om at familiebedriften brant. Bråten var på brannstedet før brannvesenet.

Knut Bråten er medier i Bråtens Bilco, og en av dem som var raskest fremme ved bilforretningen etter at det hadde begynt å brenne natt til fredag. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Dette er bare trist, forklarer Bråten før han legger til:

– Man har prøvd å komme så langt at det ser sånn skapelig bra ut, og så blir man rammet av dette. Det er trist.

Fredag formiddag har brannmannskapene kontroll på brannen, men det er klart at bygget er totalskadd. Verdier for mange millioner kroner har trolig gått tapt.

Over 30 nye eller brukte biler stod inne i bygget da det begynte å brenne. Det er også snakk om store verdier både på verkstedet og delelageret i bygget.

– Sånn jeg ser det virker det totalskadd. Hele bygget har ikke brent, men det er sot-, røyk- og vannskader, sier Bråten.

Store verdier ble ødelagt i brannen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Salgsansvarlig Morten Slettemo viser NRK rundt inne i det brannskadde bygget, på det han omtaler som en flott arbeidsplass.

Morten Slettemo er salgsansvarlig hos Bråtens Bilco. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Dette er bare tragisk. Jeg har ikke ord, sier han.

Han tror det blir vanskelig å få reparert bilene som stod inne da det begynte å brenne.

– Jeg tviler på det. Det er soting og lukt. Røyklukt er ikke lett å få ut, forklarer Slettemo.

Utfordrende å slukke

Trond Bekken, innsatsleder i Drammensregionens brannvesen, har vært på brannstedet i hele natt. Han forteller at brannen har vært kraftig og til dels utfordrende å slukke.

– Da vi kom frem like etter klokka 01, var det full fyr i deler av bygget. Det var mange biler inne i lokalene, både nye og brukte, og skadene er omfattende, forteller han til NRK.

Slukningsarbeidet har vært svært krevende for brannmannskapene. Foto: Vegard M Aas / Presse 3.0

Brannvesenet har hatt store mannskaper på plass. Brannfolk både fra Hokksund, Mjøndalen, Drammen og Lier har deltatt i slukkearbeidet.

Fredag formiddag melder politiet at de har rekvirert en gravemaskin for å rive taket på bygget, slik at brannmannskapene skal komme bedre til og få full kontroll på brannen.

Lover å være operative fra mandag

Familiebedriften i Hokksund i Buskerud har femten ansatte, og fredag formiddag holdt bedriften et møte på plassen foran det totalskadde bygget.

– Vi har funnet ut at vi skal bestille nye biler og nye kontorbrakker som vi setter på plassen her. Så da er vi operative fra mandagen av igjen, så godt vi klarer, forteller Bråten.

– Så dere har allerede bestemt dere for å komme i gang på mandag?

– Det må vi.

Fredag formiddag har brannvesenet kontroll på brannen, men skadene på bygget er godt synlige. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Store skader

Politiet i Sørøst fikk melding om brannen klokken 1 natt til fredag.

– Vi fikk først melding om en alarm som var utløst, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NRK.

Politiet meldte først at det bare brant på bilforretningen Bråten Bilco. Senere meldte politiet at brannen også har spredt seg til kontordelen av bygget.

– Ganske raskt stod store deler av bygget i full fyr. Det har brent mye i et delelager og så spredde dette seg til kontordelen av bygget. Det er ganske store skader, sier Mørch.

Bygget er trolig totalskadd som følge av brannen. Foto: Vegard M Aas / Presse 3.0

Ber folk lukke dører og vinduer

Ifølge politiet skal det ikke ha vært noen personer til stede i bygget da det begynte å brenne.

– Vi fikk melding om at det var en brannmann som hadde fått i seg noe røyk, så han er sendt til sykehuset. Det skal ikke være alvorlig, forklarer Mørch.

Ifølge Bekken, kan det se ut som om brannen har startet i delelageret som ligger midt i bygget. Brannvesenet oppfordrer folk som bor i området om å holde dører og vinduer lukket.

