Klart for folkefest

Ringeriksmaraton arrangeres for 23. gang i år. 3000 deltagere er påmeldt fra hele landet til lørdagens løp i forskjellige distanser. Det er Ringerikes Blad og tre idrettslag som arrangerer. Flere av landets beste løpere er påmeldt. Det er også stafett for bedriftslag og eget løp for barn.