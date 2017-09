Kjemper om å få alpin-VM

Tidligere skiskytterpresident Tore Bøygard melder seg på i kampen om å få alpin-VM til Hemsedal i 2025. Bøygard sier til Hallingdølen at det er avgjørende å få hele Hallingdal til å stille seg bak et slikt arrangement for å stille sterkere i konkurransen mot Hafjell, Kvitfjell og Narvik.