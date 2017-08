Kan bli beverjakt

Sigdal kommune ber om høringssvar på hvordan forvaltningen av bever i kommunen skal gjøres. Målsettingen er at det skal være minst ti beverkolonier i Sigdal, med rundt 50 dyr til sammen. Kommunen foreslår at det åpnes for jakt, men at det årlig kun bør jaktes på inntil 20 prosent av beverbestanden.