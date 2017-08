Ingen Steinerskole i Hurum

Det blir ikke oppstart av videregående Steinerskole i Hurum denne høsten. Hilde Maria Dias Sørensen, som er tidligere daglig leder for skolen, sier til Røyken og Hurums Avis at skolen måtte ha minst 15 elever for å starte opp og det fikk den ikke. I styremøte i april ble det vedtatt å vente med etablering av skolen.