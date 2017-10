25.000 kroner i en konvolutt

En mann i 50-årene er tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med byggesaksbehandling av fem eiendommer i Drammen. Mannen skal ha betalt nærmere 200.000 kroner under bordet for å få godkjent endringer, blant annet 25.000 kroner i en konvolutt.