Her er Vikens geografiske midtpunkt

Regionen som kan bli en av Norges mest folkerike regioner, Viken, mangler det naturlige sentrum for å huse en eventuell administrasjon. Den planlagte regionen består av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Kartekspert Bjørn Geirr Harsson har jobbet i 50 år i kartverket og har mye kompetanse på kart. Han mener det geografiske midtpunktet for regionen er Vikersund. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Hvis man tegner streker til alle punktene i fylket, så skal det være like langt østover og vestover, og like langt nordover og sydover fra dette punktet. Hvis man deretter sier at det skal være definisjonen, da kommer vi til Vikersund, sier tidligere sjefingeniør i Kartverket, Bjørn Geirr Harsson.

Velkommen til Modum

Det har allerede blitt uttalt fra politikere i Akershus at et sentrum i regionen bør ligge i Oslo. Buskerud-politikere har nevnt Ås i Akershus. Men ordfører i Modum, han ønsker et senter for administrasjonen til storregionen, velkommen til bygda.

Vikersund er det geografiske midtpunktet i Viken-regionen. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg synes jo det er litt morsomt å høre dette. Jeg har ikke tenkt på dette før jeg fikk vite det av dere, men det viser jo hvor sentralt Modum er, sier en smilende Ståle Versland.

Han peker allerede på et område som hadde passet perfekt til formålet.

– Vi har nettopp ferdigstilt et stort industriområde, hvor det er god plass til bygningsmasse og sentralt både i forhold til buss og tog. Det er bare å komme til Modum, vi skal ta godt imot alle, sier ordføreren.