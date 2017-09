Hemsedal kommune anmeldt

Advokat Harald Stabell har anmeldt Hemsedal kommune, etter at flere ansatte varslet om kritikkverdige forhold i kommunen. Ifølge anmeldelsen ble en av varslerne utsatt for represalier, som etter hvert skal ha ført til sykdom. Stabell ber om at politiet starter etterforskning av ledelsen og flere ansatte i kommunen. – Det er sterkt beklagelig at saken har kommet til dette, sier ordfører i Hemsedal Oddvar Grøthe til avisa Hallingdølen.