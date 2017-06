Har fordelt spillemidler i Buskerud

Det nye Røykenbadet får over 6 millioner kroner i spillemidler for 2017. Buskerud fylkeskommune har fordelt over 76 millioner kroner til 60 idrettsanlegg. Det er dobbelt så mye som i 2013. Totalt har fylkeskommunen mottatt 180 søknader om støtte.