Funn av kadaver med avkappet hode

Politiet mistenker at de har funnet kadaveret av en hund i en park i Drammen. Hodet og bein er kappet av. Politiet har nå brakt dyret til en dyreklinikk for å undersøke om dyret er ID-chippet.- Vi mistenker at dette er en hund og undersøker nå dette nærmere, opplyser operasjonsleder i Søndre Buskerud, Trond Egil Groth.