Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Toget som kom fra Oslo og skulle videre til Drammen fikk stans i Lieråstunnelen, og måtte slepes tilbake til Asker ved hjelp av et diesellokomotiv.

– Det er en nedrevet kjøreledning som gjør at toget med personer i ble stående, fortalte pressevakt for Bane NOR, Randi Folke-Olsen.

Randi Folke-Olsen fra Bane NOR. Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

– Hvilke problemer skaper dette?

– Lieråstunnelen er nå stengt og togene må snu i Asker.

Mange berørte tog

Folke-Olsen oppfordrer folk til å følge med på NSB og Flytogets nettsider for oppdateringer.

De berørte linjene er regiontogene Oslo S–Bergen og Oslo S–Stavanger, samt togene F2, L12, L13, L14, R10 og R11.

Foreløpig vil Bergensbanen bli kjørt over Roa, og godstog blir holdt tilbake.

NSB har nå satt inn 25 busser, og kjører med de maxitaxiene de klarer å få tak i.

Ventet nesten en time i mørkt tog

Knut Buer satt på toget som ble slept ut av tunnelen etter en drøy time med venting.

Knut Buer sier det ble laber stemning i toget da lyset gikk og høyttalerne ble stumme. Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Det er aldri noe hyggelig å sitte på et tog som står stille. Etter hvert sluttet nødlyset å virke, så da ble det mørkt. Til slutt virket ikke høyttalerene heller. Fram til da hadde vi fått god informasjon, sier han.

– Å være innestengt med hundre mennesker inne i en tunnel er ingen ønskesituasjon. Det jeg har reflektert over, er hvor avhengige vi er av elektrisitet for at ting skal fungere. Det sier Halldis Kirkeng, som gikk glipp av et viktig møte fordi toget ble stående i tunnelen.

– Ble folk redde?

– Nei, ikke redde, men tørste. Folk begynte å trenge vann.

– Ble dere godt informert?

Halldis Kirkeng gikk glipp av et møte fordi hun ble sittende på toget. Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Ja, jeg synes de var veldig flinke. Da høyttalerne sluttet å virke, så gikk de fra vogn til vogn. De gjorde sitt beste, sier Kirkeng.

Ventende passasjerer på Asker stasjon. Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Bane Nor opplyser at estimert tid for løsning av strømproblemene i tunnelen er klokken 21.30.

Lieråstunnelen har vært og skal under omfattende rehabilitering.