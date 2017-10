Frifunnet for voldtekt

En 25 år gammel mann fra Drammen er frifunnet for anklager om voldtekt i Borgarting lagmannsrett. Mannen ble i 2016 dømt til fire års fengsel i Drammen tingrett for voldtekt. Kvinnen forklarte at hun sov under samleiet og derfor ikke hadde samtykket. Flertallet av dommerne mente det ikke er godt nok bevist at kvinnen sov.