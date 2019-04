Nesten halvparten av alle nordmenn har tilgang på minst ei hytte, forteller Marianne Lien, sosialantropolog og professor ved UiO. Estimatet har vært brukt for å slå fast at nordmenn elsker hyttelivet, men Lien snur på det:

– Det betyr at minst annenhver nordmann ikke har tilgang på ei hytte, og kanskje ikke ønsker eller trenger det. Halvparten av befolkningen kan heller ikke ta feil.

Skiturer til fjells og appelsin i sola på hytteveggen, er selve definisjonen på norsk påske. Marianne Lien og mannen Eivind Jacobsen er også blant dem som foretrekker hyttepåske. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

I over to år har Lien sammen med kollega Simone Abram studert hytter og besøkt hytteeiere fra nord til sør i Norge. Resultatet har akkurat kommet ut i bokform, og gir et innblikk i hvordan nordmenn tenker rundt slekt og familie.

– Det er sterke følelser knyttet til hytta for veldig mange nordmenn, men vi snakker som om det gjelder for alle. Det er definitivt en overromantisering, på mange plan.

Andre har også feriehus

– Det hytteeierne forteller meg når de snakker om hytta, sier noe om selve livet. På godt og vondt, forteller professor Lien.

Minner fra et langt hytteliv er foreviget på «Litebu», men flere av bildene har Lien lånt ut til Norsk Folkemuseum. Der har de en utstilling basert på Liens hytteprosjekt. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Likevel trenger ikke det norske hyttelivet å være så særegent som vi kanskje liker å tro. Folk spør ofte hennes engelske kollega Simone Abram, om det ikke er sånn at nordmenns forhold til hytter er veldig unikt sett med utenlandske øyne.

– Da svarer hun: «Det eneste som er spesielt, er at nordmenn hele tiden spør om det er spesielt norsk.» Det finnes andre folk i verden som også har feriehus, og man kan ha det hyggelig med familien andre steder enn på hytta.

Verdifull familietid

En av dem som reiser opp på hytta hver gang hun har mulighet, er Jorun Johansen. Hun har vokst opp med campingvogn på Blefjell i Buskerud, og var ikke i tvil om at hun ville ha hytte akkurat her da hun selv ble voksen.

– Jeg slapper mye bedre av på hytta enn hjemme og kommer meg lettere ut på tur. Her har vi verdifull familietid. Det blir et annet samhold på hytta enn når vi er på besøk hos hverandre i noen timer.

Jorun Johansen elsker å tilbringe tid på hytta, gjerne med hunden Anka, som hun låner av datteren sin. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Det er ikke alltid friksjonsfritt å samle flere generasjoner med ulike behov på få kvadratmeter, men i Johansens familie er det få konflikter. Når nytt interiør skal kjøpes inn får datteren bestemme, og svigersønnen står for middagen på påskeaften.

– Vi må ta hensyn til hverandre og gi hverandre rom. Her skal man få gjøre det man ønsker.

Binder nasjonen sammen

Lien beskriver seg selv som et skikkelig hyttemenneske. Påska tilbringes med familien på ei klassisk norsk bu uten vann og strøm.

Flere generasjoner er samlet på hytta til Marianne Lien i påska. På fanget har hun barnebarnet Mikkel. Fra venstre er svigersønnen Wilhelm Ofstad Bjørgul, datteren Eira Lien Jacobsen, sønnen Vidar Lien Amundsen og svigerdatter Malin Ornes. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Vi som først har det gode forholdet til hytta, vi er ganske plaprete. Mange snakker så mye om den, legger ut bilder på Facebook av at de koser seg i snøfonna med appelsin og Kvikk Lunsj, og avisene skriver om det gode liv på hytta som noe typisk norsk.

– Er det et problem?

– Hytta har blitt stående som det som skal binde nasjonen sammen. Det synes jeg er litt skummelt. Det ekskluderer tross alt en ganske stor del av befolkningen i Norge.