Følg sørgegudstjenesten i Torpo kirke her

– Det var satt opp en ordinær gudstjeneste for skjærtorsdag, men i denne situasjonen er det naturlig at vi i stedet møtes for å kunne markere sorgen, sjokket og savnet.

Det sier prost i Hallingdal, Sveinung Hansen, til NRK.

Etter den tragiske hendelsen i Torpo forrige helg, blir det i dag, 28. mars klokken 11, arrangert en sørgegudstjeneste i Torpo kirke.

Foruten prost Hansen, deltar biskop Jan Otto Myrseth og prostiprest Ole-Jonny Kleveland Lomme.

På vegne av Ål kommune vil ordfører Solveig Vestenfor og rådmann Karsten Popp Dideriksen være til stede.

– Vi er sjokkerte, dypt rystet og usigelig triste. Dette kommer til å prege oss i lang tid fremover. Jeg blir dypt rørt når jeg ser hvordan lokalsamfunnet stiller opp hverandre. Det eneste som hjelper mot sorg, det er å sørge. Og det skal vi gjøre sammen, talte Dideriksen under gudstjenesten.

– Vi har et stort behov for å møtes. Vi har sittet mye i stillhet. Nå blir det kanskje satt litt mer ord på. Jeg håper mange av de følelsene vi bærer på kan komme til uttrykk, sier Hansen.