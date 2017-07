Flest sommerdager i Buskerud

Nordiske sommerdager, som er temperaturer over 20 grader, har Buskerud og Vestfold hatt flest av så langt i juli. Ifølge tall fra Meteorologisk institutt har både Gulsvik og Nedre Eggedal per 18. juli hatt 16 av 18 dager der gradestokken viste over 20 grader.