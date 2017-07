Festivalsjef: – Fordømmer slike handlinger

– Vi fordømmer selvfølgelig at slike ting skjer, og vi føler med jenta, sier Gustavsen.

Han er fornøyd med at politiet nå etterforsker saken.

AVSTAND: Festivalsjef Kai Gustavsen (t.h.) tar avstand fra fredagens antatte handlinger. Foto: Irene Lislien / Kongsberg Jazzfestival

– Vi lever på tillit, i og med at vi låner hele byen for denne festivalen, og jeg er glad for at politiet har de antatte gjerningsmennene i kikkerten.

– Kan folk føle seg trygge i Kongsberg?

– Ja, absolutt. Folk må ta vare på hverandre, som de vanligvis gjør. Det er den eneste oppfordringa jeg kan gi.

Avhøres lørdag

Politiet ble varslet om en mulig voldtekt i Kongsberg sent fredag kveld. Tre menn, alle rundt 20 år, ble pågrepet.

– De sitter nå i arresten i Drammen, og vil trolig avhøres der i løpet av dagen, sier operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt Olav Myrvold.

OPERASJONSLEDER: Olav Myrvold er operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det var Laagendalsposten som først omtalte saken.

Den fornærmede kvinnen, som ifølge avisen er i slutten av tenårene, var inne til undersøkelse natt til fredag, og ble avhørt fredag formiddag. Ifølge Myrvold har hun ingen større fysiske skader, og er psykisk i god stand.

Det vil bli gjort avhør med de tre mennene i løpet av lørdagen.

Ingen nye tiltak

Kongsberg jazzfestival avsluttes lørdag, og Myrvold sier politiet har en handlingsplan for hele festivalen. De ikke vil ta ekstra tiltak etter hendelsen fredag kveld, men han ber festivalgjengerne passe ekstra på.

– Folk kan føle seg trygge på Kongsberg, men må også tenke litt på seg selv. Ikke gå alene og ikke bli for full, det gjelder både menn og kvinner. Da øker sjansen for bråk, for at det kan skje noe med dem, sier han.

Han forsikrer om at det er nok politifolk til stede i Kongsberg sentrum under festivalen.