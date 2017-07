Færre trafikkdrepne i Buskerud

Ingen mista livet i trafikken i juni i Buskerud. Likevel har fire menneske mista livet i trafikken på vegane i fylket så langt i år. På same tid i fjor hadde sju personar døydd i trafikken. Den førebelse ulykkesoversikta frå Statens vegvesen for juni viser at det har skjedd 19 ulykker med 23 skadde.