Færre menn med lungekreft

Menn i Buskerud er blant dem som har lavest forekomst av lungekreft her i landet. Kvinnene kommer dårligere ut, og det kan skyldes at de ikke er like flinke som menn til å stumpe røyken, ifølge kreftregisteret. Man antar at røyking er årsaken til 80 prosent av lungekrefttilfellene.