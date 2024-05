Rundt klokken halv to meldte Bane Nor at trafikken er i gang igjen, men man må regne med forsinkelser og innstillinger.

Årsaken til togstansen mandag var en løs strømledning.

Pressevakt i Bane Nor sier slitasje kan være grunn til at strømledningen falt ned mandag morgen. Foto: Anne Mette Storvik

– Feilen på Drammen stasjon er retta, og togtrafikken har starta opp igjen. Det vil nok være en del følgeforsinkelser utover, men togtrafikken vil normalisere seg sakte, men sikkert, sier Gunnar Børseth, pressevakt i Bane Nor.

Det var flere toglinjer som ble påvirket av strømproblemene på Drammen stasjon, blant annet Gardermobanen, Flytoget, Sørlandsbanen og Dovrebanen.

Bane Nor har brukt store deler av dagen på å ordne ledningen.

– Vi vet ikke akkurat grunnen for at det har skjedd denne gangen, men det er slitasje. Det er en ting som kan skje, det er dessverre ikke mulig å forhindre det helt, forteller Børseth.

Planlegg reisen og sjekke vy-appen

Pressevakt i Vy tror togene vil gå som normalt veldig snart. Foto: VY

– De som skal ned til Vestfold og Telemark, vil oppleve at innsatstogene, dvs. de ekstra rushtidstogene, blir innstilt. Grunnen til det er at de er plassert på feil sted, så de går ikke, sier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen.

Utenom disse innsatstogene vil togene veldig snart gå som normalt, informerer hun.

– Det er lurt å sjekke Vy-appen og regne med litt ekstra reisetid.

Moen tror de som skal pendle hjem fra Oslo vil oppleve at det går som det skal, men at det kan være litt forsinkelser.

Kaos i morgenrushet

Etter innstillinger og mye venting mandag morgen ble det til slutt satt opp nok busser for de reisende.

ALTERNATIV TRANSPORT: Buss for tog ordnet for de mange reisende på Drammen stasjon. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Vy satte opp buss for tog, som kjørte mellom Brakerøya, Sande, Mjøndalen og Gulskogen mens Bane Nor fikset ledningen.

NRK snakket med reisende på Drammen stasjon mandag morgen.

– Vi skal på harrytur til Kiel. Gudskjelov hadde vi sett feil på tiden og bestilt tog en time for tidlig. I dag var det bare flaks, sier Ellen Marie Vea. – Det hjelper ikke å bli irritert. Jeg må bare gjøre det beste ut av det, ta meg en kopp kaffe, så kommer vi oss inn på et vis. På et eller annet tidspunkt, sier Hero Fjelltoft Ezat. – Jeg skulle egentlig hjem fordi jeg har vært i Tønsberg, og så skulle jeg på skolen. Men vi ble strandet i Sande og måtte vente i flere timer på buss. Jeg spurte de ansatte som ikke var sikre på om det kom en buss en gang, sier Daniel Fagerheim.

Toglinjer som ble påvirket:

* R12: Kongsberg – Eidsvoll, Gardermobanen

* R13: Drammen – Dal, Hovedbanen

* F5: Oslo S – Stavanger S, Sørlandsbanen

* RE10: Drammen – Lillehammer, Dovrebanen

* RE11: Skien – Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

* FLY1: Drammen – Oslo lufthavn, Flytoget

* F4: Oslo S – Bergen, Bergensbanen

Flytoget satte opp buss for tog fra Drammen til Asker.