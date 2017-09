Elevene skal bli bedre lesere

En logoped fra Øvre Eiker og en lærer fra Drammen har utviklet et digitalt leseverktøy for grunnskolen sammen med et IT-selskap. Nå håper de å få innpass i minst 1000 norske skoler, skriver Drammens Tidende. Lesepakka skal få elever til å bli gode i lesing.