Den fornærmede kvinnen i 30-årene skal ha bodd hjemme hos ekteparet etter at hun ble utskrevet fra et psykiatrisk sykehus.

Etter kort tid skal hun ifølge dommen ha blitt utsatt for fysisk og psykisk mishandling, blant annet ved at hun ble utsatt for vold, tvang og begrensning i bevegelsesfrihet.

Filmet demonutdrivelse

De to er svært religiøse, og har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra «onde ånder».

Ifølge dommen ble noen av episodene med såkalt demonutdrivelse filmet.

Opptakene inneholder tungetale, og viser hvordan kvinnen blir holdt i armene og i kroppen. Disse seansene har vart i inntil halvannen time.

Ekteparet unnlot også å gi kvinnen helsehjelp, stengte både kjøleskap og vannkran, og lot henne til tider bare ha en vannflaske.

Ville hjelpe kvinnen

Ekteparet har ikke bestridt handlingene, men sa det var for å hjelpe kvinnen som kom til dem frivillig.

De mener alt er gjort i beste mening, for å drive ut onde ånder fra fornærmede slik at hun skulle bli helbredet.

De har også hevdet at det er onde ånder som styrer fornærmedes handlinger.

I ettertid har kvinnen i 30-årene hatt stort behov for helsehjelp, ifølge dommen.

I Buskerud tingrett ble ekteparet dømt til sju måneders fengsel. I tillegg må de to betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

Ifølge NTB har avisen Dagen vært i kontakt med ekteparet etter at dommen falt, og til avisen forteller de at de kommer til å anke.