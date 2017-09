Dømt for vold og trusler

Tre menn er dømt for vold og trusler mot en mann. Den fornærmede skyldte penger for narkotika, og for å innkreve gjelden, fraktet de tre ham vekk med tvang, skriver Ringerikes Blad. Der holdt de ham fanget og utsatte ham for vold og trusler i 18 timer.