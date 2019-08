Død mann funnet i bekk i Øvre Eiker

Det var i halv to-tida onsdag at politiet fikk melding fra en mann som hadde jobbet i skogen og kjent dårlig lukt. Han fant det han mente var levningene av et menneske.

Etterforskningsleder ved Øvre Eiker lensmannskontor, Kristin Haukås Andersen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Han ringte til politiet, vi rykket ut og kunne bekrefte at det var et dødt menneske. Da kontaktet vi krimteknisk på vanlig måte og gjorde en undersøkelse ute på stedet der, forteller etterforskningsleder i eikerpolitiet, Kristin Haukås Andersen.

– Det vi jobber med nå, er å prøve og få identifisert denne personen og så går vi gjennom alt vi kan av savnetsaker, både i området her og i landet for øvrig, for å prøve og se om vi kan finne noen link der.

Det var TV Modum som først omtalte saken. Personen ble funnet i en bekk på nedsiden av riksvei 35 ved Verp, rett ved kommunegrensa til Modum.

Får bistand av ID-gruppa hos Kripos

– Hva vet dere om hvor lenge vedkommende har ligget der?

– Det er veldig vanskelig å vite foreløpig. Sånn som jeg har skjønt er det avhengig av vær og vind og mye rart, så det er en av de tingene som vi nå må prøve å finne ut av, sier Haukås Andersen.

Mannen ble funnet rett ved kommunegrensa til Modum, mellom Hokksund og Åmot.

Stedet mannen ble funnet ligger litt utenfor allfarvei, i nærheten av en skogsvei man kan komme til med traktor eller firehjuling.

– Er det noe som tyder på en kriminell handling?

– Det er jo det vi skal prøve å undersøke, og det er altfor tidlig å mene noe om.

Politiet venter nå på svar fra tekniske undersøkelser på åstedet og på obduksjonen av mannen. Det lokale politiet har bedt ID-gruppa hos Kripos om bistand. Både til identifisering, men også til sikring av spor.