Dette er de drepte i Ål

Politiet opplyser i en pressemelding at faren i familien er siktet.



– Status i etterforskingen tilsier at en kvinne og to voksne barn har blitt skutt, og at gjerningsmannen deretter har tatt sitt eget liv. Saken etterforskes derfor nå som drap og selvdrap, og gjerningsmannen som er død har status som siktet i saken, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.