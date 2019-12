Borgar Giil Andresen (74) ble drept lille julaften

– De voksne barna hans med familier er fortsatt i sjokk over denne tragiske hendelsen, og over tapet av en meget kjær far, svigerfar og bestefar.

Det forteller barnas bistandsadvokat, Marijana Lozic.

– Dette er et dødsfall de naturlig nok ikke har hatt noen tanker om at skulle skje, så det er klart dette er en fryktelig opplevelse.

Borgar Giil Andresen etterlot seg kone og to voksne barn med familier.

Drapet på Borgar Giil Andresen har rystet hele lokalsamfunnet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Lille julaften gikk han på butikken i Hokksund for å hente en pakke, forteller bistandsadvokat Lozic. På veien hjem ble han drept.

Han ble liggende hardt skadd på gaten, og på tross av livreddende førstehjelp stod ikke livet hans til å redde. Han ble erklært død klokken 20.24 lille julaften.

Politiet i Sør-Øst var raskt ute med å opplyse om at de etterforsket dødsfallet som et drap.

Marijana Lozic er barnas bistandsadvokat. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Siktede vil ikke utleveres

Mannen som nå er siktet for å ha drept Borgar Giil Andresen, har en familierelasjon til avdøde. På julaften, tirsdag, ble 59-åringen siktet og etterlyst, og kort tid senere ble han pågrepet på et hotell i Arvika i Sverige.

Siktede befinner seg fortsatt i Sverige, ettersom han har motsatt seg utlevering. Dette synes de voksne barna til Andresen er beklagelig, og mener han treneren utleveringen og prosessen.

Etterforskningen ble satt raskt i gang lille julaften, og kun timer etter dødsfallet uttalte politiet at de etterforsket hendelsen som drap. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

– De håper han så fort som mulig avgir forklaring til norsk politi slik at de får etterlengtede svar på hendelsesforløpet, og motivet bak ugjerningen, sier bistandsadvokat Lozic.

Tidligere i ettermiddag kunne Dagbladet melde at den siktede mannen nekter straffskyld.

«Han nekter straffskyld etter drapssiktelsen, men vil forklare seg nærmere til politiet», skriver hans oppnevnte forsvarer, John Christian Elden, i en SMS til Dagbladet.

Elden skal møte 59-åringen i Karlstad på mandag, for å drøfte om han skal samtykke til utlevering til Norge.

– Hva tenker familien om at han nekter straffskyld?

– Jeg registrerer at han ikke erkjenner straffskyld etter drapssiktelsen, men det kan bety så mangt. Selv om han ikke erkjenner straffskyld så er håpet fortsatt fra familien at han har noen svar å gi dem på hva som har skjedd, sier Lozic.

Fryktelig opplevelse

Bistandsadvokat Lozic forteller at det har vært en dramatisk jul for hele familien, og at Andresen betydde mye for mange. Til VG beskriver Andresens enke, gjennom sin bistandsadvokat Vibeke Bille, mannen som sin sjelevenn:

«Min sjelevenn og klippen i livet mitt. Du var positiv, snill, hjelpsom, intelligent og hadde masse humor. Du var en følsom mann med empati for mennesker og dyr. Det smerter å miste deg».