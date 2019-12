Styrket mistanke om drap i Hokksund

Den døde ble obdusert julaften, og politiet har fått en muntlig tilbakemelding.

– Vi kan ikke si så mye fordi vi ikke har pågrepet noen gjerningsperson, sier politiinspektør Per Morten Sending i Sørøst politidistrikt til NTB på kvelden julaften.

Den 75 år gamle mannen ble funnet hardt skadet på gaten i Hokksund sentrum mandag kveld. Han ble kort tid senere erklært død, og politiet etterforsker dødsfallet som et drap.

De tror ikke han var et tilfeldig offer.

– Ingenting tyder på at folk bør være redde. Vi jobber ut ifra en teori om at det ikke var en ren tilfeldighet at gjerningspersonen var der vedkommende var, sier politiinspektør Per Morten Sending til NRK.

Ifølge Sending har undersøkelser på åstedet, tekniske undersøkelser og vitneavhør styrket teorien om at det er snakk om et drap.

– Vi mener det er et drap vi etterforsker, sier Sending til NRK tirsdag ettermiddag.

Politiinspektør Per Morten Sending avholdt en pressebrifing på lensmannskontoret i Hokksund tirsdag formiddag. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Mannen obduseres tirsdag. Politiet har avhørt flere vitner og hentet inn videomateriale, men foreløpig er ingen siktet eller pågrepet.

Sending vil ikke si om de har noen mistenkte i saken.

– Ingen er siktede eller pågrepet, noe utover det kan jeg ikke si. Vi etterforsker fortsatt bredt, sier han.

Kripos er kontaktet, og politiet får bistand av dem i morgen tidlig, ifølge Sending.

Han karakteriserer hendelsen som alvorlig.

– Ufattelig at det har skjedd

På selveste julaften våknet lokalbefolkningen i Hokksund opp til den tragiske nyheten om et mulig drap i nærområdet.

NRK har snakket med flere personer i morgentimene tirsdag.

I anledning julaften gikk Dawid Gulhaugen med en reinsdyrhatt på jobb på Spar Hokksund. Han synes det er ufattelig at det kan ha skjedd et drap i nettopp disse juletider. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Det er ufattelig at det har skjedd, og i hvert fall i disse juletider. Det er skremmende å tenke på at noe sånt kan ramme lille Hokksund, sier Dawid Gulhaugen, medarbeider på Spar Hokksund.

Han var oppe med sin tre måneder gamle baby natt til julaften da han leste om hendelsen på Facebook.

– Jeg har hørt kunder snakke om dødsfallet i dag, og de synes det er ekkelt. Hvis det viser seg at det har skjedd noe kriminelt, håper jeg at politiet kan være mer synlige i gatene, sier Gulhaugen.

Anton Lundteigen var på julehandel tirsdag morgen. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Også Anton Lundteigen synes det er ubehagelig å tenke på at noen kan ha blitt drept i hjembygda.

– Alle kjenner alle her, og det er skremmende når noe sånt skjer. Jeg er likevel ikke engstelig for å gå ut i dag, sier Lundteigen.

Kjenner til offerets bakgrunn

Ifølge Sending har politiet fått en oversikt over den 75 år gamle mannens bakgrunn i løpet av tirsdag formiddag.

– Vi har snakket med både vitner og pårørende i hans omgangskrets, sier Sending.

– Hvilket miljø tilhørte han?

– Ikke noe spesielt miljø, sier Sending.

Ifølge kommunedirektør Trude Andresen er kriseteamet i Hokksund i gang med å bistå pårørende og nødetatene.

Obduksjonsrapporten er forventet å komme i løpet av dagen. Politiet vil likevel ikke gå ut med hva som står i den før de har siktet noen i saken.