Drapssiktet pågrepet i Sverige

– Svensk politi pågrep ham ved 11.30-tiden i Arvika. Dette er mannen som er siktet for drapet. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk, sier politiinspektør Per Morten Sending i Sør-Øst politidistrikt.

Politiinspektør Per Morten Sending sier pågripelsen har skjedd uten dramatikk. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Norsk politi har ifølge Sending vært i kontakt med svensk politi og påtalemyndighet i forbindelse med lokalisering og pågripelse av mannen.

– Det er nå dialog med svenske myndigheter om hva som skjer videre. Målet er å komme i kontakt med ham og få ham til Norge, sier Sending.

Ble funnet på gata lille julaften

Det var lille julaften en mann i 70-årene ble funnet hardt skadd på gata i Hokksund. Gjenoppliving ble forsøkt, men etter kort tid ble mannen erklært død.

Den midlertidige obduksjonsrapporten viste at mannen var utsatt for en kriminell handling, og politiet siktet 1. juledag en mann for drap.

Den siktede har vært etterlyst av politiet fram til pågripelsen.

Relasjon til avdøde

Mannen som er siktet, har en relasjon til avdøde, men politiet har så langt ikke ønsket å fortelle hva slags relasjon det er snakk om.

Politiet har hatt taktisk bistand fra Kripos. De har brukt alle tilgjengelige ressurser lokalt, og før pågripelsen har de hatt bistand fra svensk politi.

Sending er fornøyd med at den siktede mannen nå er pågrepet.

– Vi har etterforsket bredt med de metoder vi har tilgjengelig for å lokalisere ham, og det er bra at vi nå har lyktes med dette, sier Sending.