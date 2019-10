Bistandsadvokat: – Hun har det vanskelig

– Jeg vil ikke kommentere hva hun sier om det som har skjedd.

Det forteller kvinnens bistandsadvokat, Guro Trillhus til NRK.

Guro Trillhus er bistandsadvokat for kvinnen i 20-årene. Foto: Anders Martin Helle / NRK

I politihuset i Hønefoss møtte kvinnen og hennes bistandsadvokat til avhør onsdag formiddag. De har måttet ta flere pauser underveis.

– Det er fordi min klient har hatt behov for det, forklarer Trillhus og legger til:

– Det er vanskelig for henne å forklare seg om det.

Utover dette ønsker ikke Trillhus å fortelle mer om hva som har kommet frem under avhøret.

– Vi sitter i avhør nå og går gjennom hendelsen. Mer enn det vil jeg ikke fortelle fra det avhøret.

Utsatte fengslingsmøter

Fengslingsmøtene i saken skulle egentlig startet i Drammen tingrett onsdag morgen, men i retten ble NRKs reportere møtt med beskjed om at fengslingsmøtene var utsatt.

Ole Jacob Garder er politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Årsaken til det er at da fengslingsmøtene ble berammet tirsdag kveld hadde vi ikke avhørt noen av de siktede. Det har vi gjort nå, sier politiadvokat Ole Jacob Garder til NRK, og utdyper:

– På bakgrunn av den forklaringen som de siktede avgir, så oppstår det et behov for oss for ytterlige utdypende forklaringer fra fornærmede og et sentralt vitne før vi kan gå videre med saken. Det har betydning for skjellig grunn til mistanke.

Politiet vurderer fortløpende varetektsfengsling.

– Dersom det skulle bli aktuelt med fengsling, er det ting som tyder på at vi må gjøre det torsdag morgen, sier Garder.

– Hvor vanskelig er denne saken?

– Den er krevende bevismessig for det er mange personer som er involvert. Det er mange forklaringer og det gjør at bevisbildet blir komplisert.

De pågrepne ble kjørt til Ringerike sykehus. Foto: Ole Edvin Tangen

Flere jobber som håndverkere

Før fengslingsmøtene skulle starte uttalte to av forsvarsadvokatene at deres klienter nekter straffskyld.

– Jeg har ikke noe å si, utover at min klient ikke erkjenner straffskyld, sier advokat Sindre Løvgaard i advokatselskapet Green & Løvgaard.

Han bekrefter at hans klient jobber som håndverker i Norge.

NRK får opplyst at flere av de siktede mennene jobber som håndverkere.

– Klienten uttrykker overraskelse over at politiet kom midt på natta. Han mener det er et stykke fra hans versjon og til straffelovens bestemmelse om voldtekt. Han har gitt sin forklaring til politiet, sier Sjak Haaheim i advokatselskapet Advokatoriet.

Pågrepet og siktet for grov voldtekt

Det var natt til tirsdag politiet gikk til aksjon og pågrep sju personer på en adresse i Hønefoss.

De sju mennene ble siktet for grov voldtekt av en kvinne i 20-årene. Mennene, som ifølge politiet er av østeuropeisk opprinnelse, ble fraktet til legevakt for prøvetaking og deretter til arresten.

Tirsdag kveld ble en av mennene løslatt etter avhør. Politiet mener at han ikke var blant dem som deltok. Garder sier onsdag ettermiddag at seks menn fortsatt er pågrepet, men at det i utgangspunktet var berammet fem fengslingsmøter.