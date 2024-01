Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Terrordømte Anders Behring Breivik har igjen saksøkt staten. Han hevder at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.

Etterlatte og overlevende etter 22. juli-terroren er frustrerte og lei over at det blir nok en rettssak

Breivik har sittet isolert i tolv år, og mener noe må gjøres for at han kan få treffe eller kommunisere med andre mennesker.

Oslo tingrett har besluttet at det ikke blir direkteoverføring av Breiviks forklaring eller forklaringen til noen av de andre vitnene.

Tingretten har imidlertid tillatt direktestrømming av innledningsforedragene og prosedyrene til Breiviks advokat og fra regjeringsadvokaten. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Rettssaken går i Ringerike fengsel mandag til fredag.

Anders Behring Breivik har sittet isolert i tolv år. Han mener noe må gjøres for at han kan få treffe eller kommunisere med andre mennesker. Derfor har han gått til sak mot staten.

Også hans advokat, Øystein Storrvik, mener isolasjonen er en psykisk belastning for ham og gjør ham suicidal.

Lederen for Nasjonal støttegruppe er bekymret

Lisbeth Røyneland er leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Når NRK treffer henne utenfor Oslo tingrett mandag morgen og spør hvordan det er å være her nå igjen, svarer hun:

– Dette er noe jeg egentlig har så veldig lyst til, men jeg er nå her på vegne av støttegruppen. Det er rettssystemet som gjør sin jobb, så det må vi bare respektere.

Lisbeth Røyneland er leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Foto: Ketil Kern / NRK

– Hvordan har du det?

– For meg går det forholdsvis greit. Det å være en del av støttegruppen er også en måte å bearbeide ting på. Men det vi er mest bekymret for i henhold til rettssaken, er selvfølgelig de berørte, men også at han få mulighet til spre sitt høyreekstreme budskap.

Ripper opp

Ingrid Kragh Swang er leder for Støttegruppen 22. juli i Buskerud. Hennes eldste sønn Kristian overlevde terroren på Utøya.

– Vi er møkk lei av at dette skal dras opp igjen og igjen. Det sliter på oss og ripper opp noe i oss, sier hun.

Swang sier hun kommer til å holde seg orientert om rettssaken, men at hun samtidig skal skjerme seg.

– Vi lever med det som har skjedd, men vi behøver ikke forholde oss til han som gjorde det, sier Swang.

Er sikker på at rettssaken ikke fører frem

Eivind Knudsen er leder av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i Drammen. Han sitter også som representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Foto: Azad Razaei / NRK

Heller ikke Eivind Knudsen, kommunestyrepolitiker i Drammen, kommer til å følge rettssaken. Både han og broren Håkon var på Utøya, og begge overlevde.

– Jeg har ikke tenkt å bruke verken tid eller krefter på å følge denne rettssaken som han kommer til å tape, sier han.

– At det skulle være en rettssak var jeg klar over. Jeg følger jo med på nyheter; leser aviser og hører på radio. Men at den er nå hadde jeg ikke fått med meg.

Lettet over tingrettens beslutning

Ingrid Swang forteller at mange av de etterlatte og pårørende har vært spente på om rettssaken skulle strømmes på nettet.

De frykter at Breivik vil bruke rettssaken til å spre sitt politiske budskap.

Men torsdag besluttet Oslo tingrett at det ikke blir direkteoverføring av Breiviks forklaring eller forklaringen til noen av de andre vitnene.

Ingrid Kragh Swang Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det er en lettelse, og det eneste rette å gjøre, sier Ingrid Swang.

– Det sitter mange der ute som er inspirert av ham. Og da er det greit å ikke gi ham mikrofonstativ til å inspirere, sier Swang.

Tingretten har imidlertid tillatt direktestrømming av innledningsforedragene og prosedyrene til Breiviks advokat og fra regjeringsadvokaten.

To av barna ble rammet 22. juli

Unni Kravik kommer til å bruke minst mulig tid på rettssaken og nyheter om den. Foto: Privat

Unni Kravik fra Mjøndalen hadde datteren Venill på Utøya. Sønnen Kristian jobbet som vekter i Oslo sentrum og var i nærheten av regjeringskvartalet da bomben gikk av 22. juli 2011.

17-åringen Venill overlevde ved å klamre seg til en bergvegg, mens AUF-venner ble skutt rundt henne. Broren Kristian kom uskadet fra bomben. Han løp til for å hjelpe de hardt skadde, og i årene som fulgte, slet Kristian med de sterke opplevelsene fra denne dagen. Han begynte å ruse seg, og i 2017 ble han funnet død etter en hjertestans.

– Jeg orker ikke å bruke energi på Breivik og heller ikke på saken, sier Kravik.

Heller ikke hun kommer til å følge rettssaken.

– Har du snakket med andre pårørende eller etterlatte i forkant av rettssaken?

– Nei, ikke med andre enn mannen min. Det er nesten et ikke-tema. Vi kan godt snakke om Utøya og regjeringskvartalet, men ikke om ham.