– Fryktet hun skulle gå fra ham

Politiet mener at 25-åringen som er siktet for drapet på kjæresten sin på en hytte i Flå, drepte henne fordi han fryktet hun skulle gå fra ham, melder VG. I dag var siktede tilbake på åstedet for en rekonstruksjon av drapet. Ifølge politiet husker han fortsatt ikke drapshandlingen.