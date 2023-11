Vil gi mer enn regjeringen til vanlige folk

Slik ville barnetrygden blitt for barn under/over 6 år, dersom de ulike partiene fikk bestemme selv.

Økt kostnad for staten sammenlignet med regjeringens forslag i parentes. Tallene er oppgitt av partiene selv.

Regjeringspartiene og Frp:

1766 kr. for barn under 6 år

1310 kr. for barn over 6 år

Venstre: 2.600 kr. pr. mnd. før skatt for alle barn.

(4,6 milliarder kroner, uten skatteinntekter)

Høyre: 2.000 kr. pr. mnd. for alle barn. Fra august ytterligere 1.000 kr. pr. barn under 6 år.

(900 mill. kr. for generell økning. 1,7 mrd. kr. for småbarnsdelen)

KrF: 2.000 kr. pr. mnd. for barn under 6 år, 1.500 kr. for over seks år.

(2 mrd. kr. i økt kostnad for staten)

SV: 2.000 kr. pr. mnd. for barn over 6 år

(1,9 mrd. kr. i økt kostnad for staten)

Rødt: 2.000 kr. pr. mnd. for alle barn. Fra mars ytterligere 100 kr. pr. mnd. for barn over seks år fra mars. (1,7 mrd. kr. i økt kostnad for staten)

MDG: 2.600 kr. pr. mnd. for alle barn, men skattlegges.

(ca 2. mrd i økning for staten.)

Kilde: De ulike partienes alternative statsbudsjett. Bergeningene står partiene for selv i samarbeid med finansdepartementet.