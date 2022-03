Venter en bølge av seksuell vold i Ukraina

Den militærfaglige dekningen av krigføringen i Ukraina har fokusert på tunge våpen, molotov cocktails, og forsyningslinjer; samt spekulasjoner omkring hva Putin tenker og faren for bruk at kjernevåpen.

I skyggen av dette tilsier forskning på seksuell vold i krig og hva vi vet om de russiske styrkene, at vi kan forvente en bølge av et annet type våpen, nemlig seksuell vold mot sivile.

Sentrale faktorer

Vi vet at statlige styrker ofte begår seksuell vold. Det er også en illusjon at staters militære delegerer dette til uoffisielle militsgrupper for å unngå kritikk – snarere ser det ut til at de gjennomfører det selv, gjerne for å sette et eksempel.

Forskning på seksuell vold som våpen i krig fremhever at væpnede grupper og militære som benytter seg av tvangsrekruttering, er blant de som oftest også utøver seksuell vold mot sivile.

Volden brukes som et middel for å sosialisere soldatene i slike organisasjoner. Bruk av barnesoldater er også en faktor som knyttes til bruk av seksuell vold. Delvis kan dette skyldes at de som rekrutterer barn også tvangsrekrutterer.

Seksuell vold utgjør kanskje en av de mest skjulte formene for vold i krig.

Russlands militære

Russiske styrker har mange av de kjennetegnene som forskningen advarer mot; styrkene er satt sammen av en type soldater som veldig ofte begår seksuell vold i krig.

Russland har etablert en Junarmina, en stor ungdomshær bestående av barnehjemsbarn og sårbare unge, som har blitt skrevet inn under mer eller mindre tvang.

En kilde gjengitt i Vårt Land indikerer at så mange som 50 000 barn under den russiske statens omsorg ble obligatorisk vervet i organisasjonen i 2019 alene. I denne hæren får barn militær og nasjonalistisk opplæring.

Rapportene som kommer ut fra Ukraina forteller om russiske krigsfanger som sier de har blitt forledet til å tro at de skulle delta på en militærøvelse, og at de ikke er motivert til å delta i krig. Mange er soldater tilknyttet Russlands ungdomshær.

Tvangsrekruttering

Selv om det russiske militæret i utgangspunktet er vernepliktsbasert, er det rapporter om tvangsrekruttering av prorussiske styrker i Øst-Ukraina. Det rapporteres om at menn har blitt revet ut av bilene sine eller gatene på høylys dag.

Tilbakeholdenhet i bruk av seksuell vold oppstår særlig når soldatene vet hvorfor de kjemper og tror på saken.

Selv om de russiske troppene kan ha blitt indoktrinert med rettferdiggjørelsen av krig fra Kreml, virker det som at møtet med virkeligheten i Ukraina har knust de illusjoner troppene måtte ha hatt. Soldater som er umotivert og delvis tvunget til å delta er en oppskrift på seksuell vold.

Senere historie

Russlands nylige historie gir oss også grunn til å anta at seksuelle overgrep finner sted og kan eskalere. Ifølge våre systematiske data, har russiske tropper begått seksuell vold i østlige Ukraina i de senere år.

Amnesty International, Human Rights Watch og US State Department har også tidligere rapportert at russiske tropper begikk slike overgrep i Tsjetsjenia og under annekteringen av Krim-halvøya.

Enkelte menneskerettighetsorganisasjoner i Ukraina har allerede advart om at dette nå skjer.

Ukrainas utenriksminister Kuleba hevdet også nylig at russiske soldater har begått voldtekter. Selv uten uavhengig verifisering er det liten grunn til å betvile dette.

Hva kan Norge gjøre

Seksuell vold utgjør kanskje en av de mest skjulte formene for vold i krig, og har tradisjonelt ikke blitt tatt på alvor.

Norge har bidratt til å sette seksuell vold i krig på den internasjonale dagsordenen blant annet gjennom FN. Bruken av denne typen vold blir nå definert som krigsforbrytelser i Folkeretten.

Den økte oppmerksomheten har også bidratt til at vi i dag vet mer om seksuell vold som våpen i krig. Likevel er seksuell vold i krig notorisk vanskelig å dokumentere, delvis fordi overlevende føler skam og stigma.

Systemer må komme på plass i forkant av verifiserbare rapporter for å mest effektivt avhjelpe situasjonen i Ukraina.

Norge kan bidra med å sikre at planer for forebygging av seksuell vold i krig integreres i utformingen av intervensjoner, sanksjoner og bistand til Ukraina. I tillegg må Norge se til at temaet blir en del av samtalene i FNs sikkerhetsråd. Det er viktig at denne typen vold blir en del av forhandlingene av våpenhvile.

Aktivt samle informasjon

Det vil være vesentlig at myndigheter, ulike internasjonale organisasjoner, og det humanitære hjelpeapparatet aktivt oppsøker informasjon og samler dokumentasjon, både i Ukraina og også blant flyktninger som nå rømmer landet.

Seksuell vold foregår ofte i områder med okkupasjon og bak frontlinjene. Spesielt i tiden framover vil det derfor trolig være flyktninger som kommer ut og har med seg historier om seksuelle overgrep.

Gjennom systematisk å etterspørre slike historier, kan bevis for krigsforbrytelser samles inn slik at de ansvarlige kan stilles til ansvar.

Overlevende vil trenge medisinsk, økonomisk og moralsk støtte. Overgrepene de har lidd bør betraktes som andre krigsskader – ikke behandles på en måte som frembringer ytterligere skam.