Ubrukelige menn og bortskjemte kvinner

Kjære unge, sinte kvinner. Som mor til unge menn synes jeg kronikken «Fripass for ubrukelige menn» er noe av det verste jeg har lest om unge og sinte kvinners syn på dagens fantastiske unge menn.

Jeg har to sønner, og kjenner flere unge menn enn unge kvinner. Og, etter et langt liv i møte med mange menn, kjenner jeg at jeg blir sint og oppgitt over et så snevert og trangt syn på menn, uten den minste selvinnsikt i at «It Takes Two To Tango».

Det er forskjell på menn og kvinner. Det gir ikke kvinner definisjonsmakt over hva som er rett og gal oppdragelse/oppførsel. Ja, det finnes drittsekker blant menn, men jeg tror drittsekkmengden er kjønnsnøytral.

Fraas mener for eksempel at det er galt at en lærer unnskylder gutter som kaster snøball på jenter i skolegården.

Vi snakker om barneskolen her. Som mor og tidligere snøballoffer, gjenkjenner jeg selvsagt situasjonen, men her snakker vi om øyet som ser og måten man tolker på.

Gutter er faktisk emosjonelt tregere, eller annerledes, i utviklingen enn jenter. Noen jenter er også sene eller annerledes i utviklingen, som meg selv.

Jeg kom i puberteten som nittenåring, og følte meg derfor mer hjemme blant de snøballkastende gutta enn de lett fornærmede og sårede jentene, som snakker i gåter og koder jeg fortsatt sliter med å forstå.

Jeg trodde prøving og feiling fortsatt var gjeldende, med ditto raushet fra begge parter.

Skal jeg være helt ærlig, var det min våte drøm å bli kastet snøball på av de kjekkeste gutta, for deretter å ende opp i en grøft, sammen.

Alle som har hatt hundevalper vet hva jeg mener. Det er en form for flørting og kjærtegn jeg trodde var universal, og lett å forstå.

Men Fraas, og hennes likesinnede, er veldig enige om at de har definisjonsmakten over hva som er riktig og gal oppførsel og oppdragelse. De vil sette ord på alt, og ha riktig og nok positiv feedback på de riktige tingene. Ikke minst seksuelt.

Denne generasjonen kvinner, som til stadighet skriker om for høyt press om å være Miss Perfect, tar som en selvfølge at unge menn, som vokser opp i kjølvannet av #metoo, skal vite nøyaktig hvordan de emosjonelt og kommunikasjonsmessig skal manøvrere i minefeltet sex og kjærlighet på unge kvinners premisser ... Halleluja.

Der har jeg sviktet i min oppdragelse, for jeg tenkte at dette får mine sønner og deres kompiser finne ut av selv, etter at jeg litt keitete har gitt dem cirka et kvarters undervisning.

Vi lever i informasjonsalderen, og det mangler ikke på informasjon i alle kanaler, har jeg tenkt. NRK Super er så direkte at jeg føler meg gammeldags. Jeg trodde prøving og feiling fortsatt var gjeldende, med ditto raushet fra begge parter.

At det digitale datingmarkedet er krevende forstår jeg godt. Å ghoste er uakseptabelt. Men hvorfor ghoster unge menn? Menn er og blir dårlige på å tolke kvinners subtile signaler.

Kvinner som snakker i sosiale gåter, og kanskje gjør seg kostbare, i tillegg til at de overanalyserer, overtolker eller mistolker, skremmer nok mange av dem vekk på en måte som virker feig og sårende.

Unge menn er som dypt vann med stille overflate. De topper selvmordsstatistikken fordi de ikke klarer å ventilere slik som kvinner.

De blir gående med alt inni seg, og stikker av enten for en stund, eller for godt, fra livet eller situasjonen. Dette gjør de oftere enn kvinner. Vis litt mer omtanke og forståelse for dem!

Dere mener at menn ikke skal få skryt for oppvasken, men at kvinner skal få skryt for ammingen.

Biologisk og genetisk sett lever de med et press om å jakte og forsvare, og nå i en verden med droner, terrorisme og miljøkatastrofer som de forbereder seg på via dataspill.

Ja, jeg er fan av slike spill, fordi det er et av få steder gutter kan iscenesette seg som tøffe menn uten å bli tatt for det.

Jeg savner en liten innsikt i at unge menn i større grad enn unge kvinner gjør en masse ting jeg tror de neppe får skryt for.

Det være seg skifting av dekk, bæring av tunge ting, oppussing, verneplikt med masse sulting, frysing og klyving i gjørme for å lære å forsvare alle verdiene vi kvinner er så flinke til å ordlegge. Action versus communication.

Hvis jeg skal generalisere tilbake, så virker det som om dagens unge menn begraver seg i fag, samfunnsanalyse og fysisk aktivitet (idrett og friluft), noe de også viser på Instagram.

Kvinner på sin side begraver seg i klesskap, sminkepung, selfieposeringer og utstuderte ryggslikkinger av «fina» venninner som kan kunsten å snakke i korrekte, sosiale gåter.

Når de kjenner på den psykiske belastningen av denne runddansen, hiver de seg over menn og kvinner som ikke er med på dette.

Det er bare trist.

