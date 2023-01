Tenke sjæl

Det nokså plutselige inntoget av kunstig intelligens (KI) som et verktøy tilgjengelig for alle gjennom tjenesten ChatGPT, skaper mange nye problemstillinger å forholde seg til. Som lærer ser jeg med undring på dem som omtaler KI som noe positivt i skolesammenheng.

«Matematikkfaget har tatt kalkulatoren inn i varmen, og ChatGPT bør på samme måte anerkjennes som et hjelpemiddel i norsk», skriver elev Ragnhild Thielemann i Aftenposten Si;D.

De av oss som er skeptiske får fort teknofobi-stempelet i panna.

Rektor ved Elvebakken VGS, Camilla Leirvik, sier til VG at det vil bli spennende «å diskutere videre i faggruppene, i samarbeid med elevene, hvordan denne type hjelpemidler kan styrke fremfor å hindre læring».

Sitatene over representerer mye av essensen fra de som ønsker KI velkommen, og med det antakelig føler at de omfavner fremtiden. Dette i skarp kontrast til de av oss som er alt fra litt til sterkt skeptiske, og som fort får teknofobi-stempelet i panna.

De fleste lærere er ikke redd for ny teknologi i seg selv, men i skole – og utdanningssammenheng er KI foreløpig en utfordring, ikke en mulighet. Man trenger ikke lete lenge for å finne sprekker i de teknologiske festtalene.

Alle ting har på et tidspunkt vært nyvinninger. Det betyr ikke at alt som er nytt er positivt, og i hvert fall ikke at det skal inn i skolen. Ja, skolen skal ta i bruk passende teknologi, men KI faller overhodet ikke inn under denne kategorien.

For øvrig er det mange elever i ungdomsskolen som har problemer nok med å sette opp et budsjett med enkle formler i Excel, eller å klare å finne igjen et dokument de har lagret.

KI gir deg svar uten at du engang trenger å prøve.

Det er med andre ord nok av ting å jobbe med når det gjelder digital kompetanse.

La en ting være klart: KI trener ikke elever på å skrive og analysere.

Å bruke KI for å skrive norskoppgave er som om Jakob Ingebrigtsen skulle ha 20 km løping på treningsplanen, men i stedet kjører bil. Eller som å si at man skal lage middag til hele familien, men i stedet bestille catering på døra.

Hvis du vil være diplomatisk kan du kalle det en en gedigen snarvei. Hvis du vil være ærlig, kaller du det juks, uredelighet eller fusk, for det er det det er.

Jeg ser med undring på dem som omtaler KI som noe positivt i skolesammenheng.

Bruk av kalkulator i matematikken kan på ingen måte sidestilles med bruk av KI. Det er riktigere å sammenlikne en kalkulator med en ordbok. En kalkulator brukes noen ganger for kompliserte utregninger, på samme måte som en ordbok kan brukes for å finne betydning og staving av vanskelige ord.

Det nytter likevel ikke med hverken kalkulator eller ordbok hvis du ikke har skjønt oppgaven – da vil du uansett få feil svar. KI gir deg svar uten at du engang trenger å prøve.

Så spar meg for panegyriske hyllester til inntekt for bruk av KI i skole og undervisning.

Gi lærerne mulighet til å begrense nettilgangen for elevene.

Her er min bønn til skolemyndigheter og kunnskapsminister Tonje Brenna: Gi lærerne mulighet til å begrense nettilgangen for elevene, og steng ChatGPT totalt ute fra skolenettverkene. Elevene trenger at skolen gir dem rammer for å trene på å lese, skrive, analysere og løse oppgaver på egen hånd.

Å trene opp selvlærende chatboter får være noen andre sin oppgave.