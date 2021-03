T-skjorter til 199 kr veier ikke opp for boblejakker til 1999 kr

Timingen er ille for butikkeiere i Oslo.

Søndag kveld fikk de nok en gang beskjed om en ny nedstenging; alle butikker må stenge, med unntak av blant annet apoteker, dagligvarer og vinmonopol

I første omgang varer tiltakene frem til 15. mars, altså i to uker.

Stengte dører betyr store tap for butikkene i og rundt Oslo sentrum. For en stor del av butikkene utgjør netthandel fortsatt en mikroskopisk del av omsetningen.

Mange har vært stengt lenge

For butikkene som er på kjøpesentrene, har man holdt stengt i mange uker allerede. De neste to ukene kommer på toppen av en allerede tung periode. Varelagrene vokser.

Når været nå blir mildere, blir mulighetene for å selge unna vintervarer også langt mindre.

Vinduet med kuldegrader som trengs for å selge boblejakker og vinterstøvler, er passert. De har ikke samme verdi neste vinter, ettersom klær i stor grad er ferskvare.

For nå rigges butikkene til for vår.

Det er en mager trøst at når man åpner igjen, så vil man selge unna T-skjorter til 199 kroner.

Det veier ikke opp for at lageret er fullt av boblejakker til 1999.

Leverandørene skal betales

Vårvarer kommer fra leverandørene i disse dager, og fyller opp allerede fulle varelagre. Leverandører skal betales. Samtidig må mange igjen i gang med permitteringer, der de ti første dagene må dekkes av bedriftene selv.

Etter et helt år med krisepakker i milliardklassen, er det lett å tro at bedrifter rundt omkring får penger så det holder – og vel så det. Et viktig bidrag til bedriftene har vært myndighetenes kompensasjonsordning for næringslivet.

Der kan man få dekket inntil 80 prosent av sine faste kostnader i januar-februar.

Her er nøkkelordene imidlertid «inntil» og «faste kostnader».

For selv om det kanskje høres mye ut, blir ikke nødvendigvis beløpene veldig store. Se følgende hypotetiske - men høyst plausible - eksempel:

Klesbutikk omsetter vanligvis for 2 millioner i november og desember

i november og desember I november desember 2020 har salget falt til 1,3 millioner (35 prosent ned)

millioner (35 prosent ned) Faste kostnader er på 400.000 (husleie, strøm, regnskap, revisjon, internett, forsikring, betalingssystemer osv.)

(husleie, strøm, regnskap, revisjon, internett, forsikring, betalingssystemer osv.) Beregnet støtte: 119.000 kroner

For å få «full pott» på faste kostnader, altså få dekket 80 prosent av de faste kostnadene, må omsetningsfallet være på 100 prosent.

I tillegg må man altså dekke lønn de første ti dagene den ansatte er permittert.

Går ikke opp

Med en kraftig redusert omsetning, sier det seg selv at dette ikke kommer til å gå opp for mange. Når forskjellen på hvor mye man taper, og hvor mye man får kompensert er så stor - blir det ikke levedyktig i lengden.

Å hjelpe «sunne og gode» bedrifter gjennom krisen har vært mantraet hele det siste året.

Nå melder selv det som var solide og godt finansierte butikker, at de kanskje ikke kommer til å klare seg.

Med det vil i så fall mange viktige arbeidsplasser forsvinne, arbeidsplasser som fyller et stort behov – nemlig jobber der man både kan jobbe deltid og være ufaglært.

For mange er butikkjobber inngangsbilletten til arbeidslivet, eller det som sørger for at man fortsatt klarer å stå i delvis jobb.

Nå står mange av disse arbeidsplassene i fare for å forsvinne for godt.