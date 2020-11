Stenger mot bedre vitende 

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det første halvåret med covid-19 har lært oss at det meste av smitte skjer i hjemmet og i sosiale sammenhenger.

Regjeringen har vært tydelige på at barn og ungdom skal skånes fra inngripende tiltak når smittespredningen øker.

Nå vil Viken fylke stenge alle videregående skoler for fysisk undervisning. Vestland følger på. I Viken har halvparten av kommunene ingen økning i smitte. Flere har ikke hatt tilfeller på mange uker.

Da skolene stengte i mars, var fagmyndighetene usikre på om dette hadde noen effekt på den totale smittespredningen. Med den kunnskapen vi har i dag antas omkring 5 prosent av tilfellene blant barn og ungdom å ha skjedd på skole eller i barnehage.

En innsats for enda bedre gjennomføring av smitteverntiltakene må komme først.

I flere av de såkalte utbruddene på skoler er det familier og søsken som har vært smittet. Det er lite grunn til å tro at spredning av smitte har skjedd i skolesammenheng.

Smittevei kan også være ukjent. I en del tilfeller er det ikke mulig å avklare hvem som har hatt viruset først i en smittegruppe.

Utbruddet så langt har lært oss at det i de fleste tilfeller er enkeltelever eller ansatte som er smittet. Vi kjenner til vel 20 hendelser der flere enn tre er smittet samtidig. I to tilfeller er mer enn ti smittet samtidig. Det har skjedd i forbindelse med at elevene har vært på leirskole, eller har bodd på internat.

Enkelte skoler har gjennomført testing av samtlige elever for å få oversikt over smitte, men finner lite og ingenting. Dette er i tråd med studier fra andre land som har gjennomført massetesting av alle barn uavhengig av symptomer; smitte skjer mellom nærkontakter.

Avstandsregler er krevende å praktisere på videregående skoler. I en normalsituasjon kan elevene ha mange kontakter og grupper i løpet av en dag. Dette er det mulig å gjøre noe med for å unngå skolestenging.

En innsats for enda bedre gjennomføring av smitteverntiltakene må komme først. Nylig har vi fått dokumentasjon på at lærere ikke har økt risiko for smitte sammenlignet med andre jobber. Helsearbeidere, taxisjåfører og serveringspersonell er mer utsatte.

Covid-19 utgjør i seg selv ingen stor fare for barn og ungdom. Siden mars har nær 3000 barn og ungdom under 20 år fått påvist smitte. Flertallet av disse er tenåringer.

Under 1 prosent av de smittede har vært innlagt på sykehus, ingen er døde. Inngripende tiltak for å hindre spredning av virus kan være en større trussel.

I Norge har barn og unge både rett og plikt til å gå på skole. Skolens oppdrag er større enn det som kan ivaretas av hjemmeundervisning.

I mars ble skolene stengt fra en dag til en annen. Det tok to måneder å åpne opp igjen videregående skoler.

En ny nedstenging uten tidsbegrensning er et blindspor.

Tiltak må baseres på kunnskap og erfaringer vi har gjort oss fra pandemiens oppstart og fram til nå. Politisk handlekraft må balanseres med faglige vurderinger.

I mars ble skoler stengt. Vi visste ikke bedre. Nå stenges de, mot bedre vitende. Det kan ikke aksepteres.