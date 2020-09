Stemningen ble dårligere da spørsmålene kom

I løpet av en drøy halvtime onsdag morgen fikk Laila Bertheussen forklart det hun mener er viktigst å få frem. Stående i vitneboksen, ofte med hendene foldet, snakket hun med klar og tydelig stemme. Ved siden av seg hadde hun en bunke med papirer hun stadig bladde i. Ifølge forsvarerne var det en stikkordliste til hjelp for hukommelsen.

Den første forklaringen virket godt planlagt, og hun gjennomførte uten problemer. Tidvis virket hun faktisk ganske selvsikker.

I starten fikk dommerne høre om møtet med Tor Mikkel Wara på et utested i 1993. «Jeg var så forelska som jeg aldri har vært», sa hun med et smil.

Bertheussen presiserte også at hun i alle år har unngått offentlighetens søkelys. «Jeg var bare Laila fra Lødingen», fortalte hun.

Tiltalte brukte videre mye tid på teaterstykket «Ways of Seeing» der Wara-familiens hus ble vist på storskjerm. «Det er mitt soveromsvindu de viser. De dro meg ut i offentligheten og serverte løgner om meg», tordnet hun.

Bertheussen gikk deretter til angrep på PSTs etterforskning. Men hun var i liten grad innom bevisene i saken. Med et unntak: Det gjaldt den allerede omtalte dørsensoren som slo ut kort tid før brannen i parets bil.

«Søvnkvaliteten min er elendig. Jeg vandrer ofte rundt i huset sammen med katta og vasker eller baker. Jeg åpner ofte døra for å slippe katta ut», fortalte hun retten. Temaet vil nok komme opp igjen når brannen skal behandles senere i saken.

Spørsmålene kom

Stemningen dreide merkbart da statsadvokat Marit Formo begynte å stille spørsmål. Den første utspørring var av det generelle slaget, men aktor gikk likevel grundig til verks. Tema var blant annet den enorme medieoppmerksomheten rundt trusselsakene.

Bertheussen ble konfrontert med en rekke bilder, meldinger og mailer som indikerte at hun selv stod bak lekkasjer til pressen. Hun skal til og med ha bedt daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde om hjelp til å plante informasjon.

«Dette har jeg ikke noe minne om, men jeg hadde ikke noe imot at opplysningene kom ut i pressen», svarte den tiltalte på aktors spørsmål.

«Når politiet er i starten av etterforskningen, og du lekker bilder, blir det lettere eller vanskeligere for politiet å ta gjerningspersonen?», ville statsadvokat Frederik Ranke vite. «Alt ville kommet ut før eller siden», var svaret.

«Men er det bedre at det kommer ut før enn siden?» «Det har jeg ikke reflektert så mye over, men tror ikke det gjør så stor forskjell», svarte Bertheussen. Det er grunn til å tro at dommerne har notert seg denne passiaren.

Temperaturen ble ikke lavere da aktor Formo trakk frem en krangel mellom samboerparet Bertheussen/Wara, via Messenger. Tema var et debattinnlegg som justisministeren advarte samboeren mot å publisere.

«Dette er særdeles private meldinger som ikke har noe i en rettssal å gjøre. Jeg synes det er ufint å dra dette inn», sa den tiltalte, tydelig opprørt.

Gjorde undersøkelser

Onsdagens kanskje mest oppsiktsvekkende opplysninger handlet om den tiltaltes internettbruk. Blant annet kom det frem at hun har gjort inngående søk på mange av de involverte i teateroppsetningen «Ways of Seeing».

Både skuespillere og regissører var blant dem som ble kartlagt. Opplysningene ble delt i den lukkede Messenger-gruppen der blant annet Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok.

Det er grunn til å tro at utspørringen blir langt mer intens når man kommer inn på bevisene i saken.

Bertheussen forklarte det hele med en fleipete tone i chattegruppen. Men også på dette punktet var hukommelsen dårlig. «Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke huske.», svarte hun gjentatte ganger.

Bakerst i sal 250 satt noen av de involverte i teaterstykket. Detaljene i utspørringen så ut til å gjøre et sterkt inntrykk på dem, og flere tok til tårene. For dem var det åpenbart ingen spøk.

Påtalemyndigheten vil nok mene at Laila Bertheussen husker dårligere når spørsmålene blir vanskeligere. Det kan bli brukt mot henne senere i saken.

Aktoratets mål er åpenbart å vise at hun strakte seg langt for å sverte skaperne av «Ways of Seeing». Det er dessuten viktig for dem å illustrere en påfallende oppførsel fra Bertheussens side da familien ble truet.

Dette beviser selvsagt ikke skyld, men kan være et argument når det kommer til hennes troverdighet.

Så skal det sies at den innledende forklaringen egentlig bare var en oppvarming. Bertheussen skal tilbake i vitneboksen seks ganger de neste ukene. Det er grunn til å tro at utspørringen blir langt mer intens når man kommer inn på bevisene i saken.

Dagens seanse gav en pekepinn på hva vi kan vente oss i fortsettelsen.