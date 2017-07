Staten lar norske kvinner dø

Tenk deg at du har fått kreft med spredning. Utgangen på sykdomsforløpet ditt er endelig: du skal dø.

Så får du vite at det finnes en medisin som kan gi deg betydelig forlenget levetid og økt livskvalitet.

Men den potensielt livsforlengende medisinen Kadcyla for de med metastatisk og uhelbredelig brystkreft, har nå fått nei av norske myndigheter for tredje gang. Staten mener medisinen rett og slett er for dyr.

Norske kvinner dør

«Vi tvilte oss fram til et nei», sier leder av Beslutningsforum Lars Vorland til Dagens Medisin, om avgjørelsen som kom i et ekstraordinært møte. Hva i alle dager slags uttalelse er det?

Kadcyla er en medisin som beviselig kan forlenge livet til norske brystkreftpasienter og så har disse folkene «tvilt seg frem» til at norske kvinner må dø fordi det koster staten for mye penger å la dem leve lenger?

Over 100 norske kvinner kan få hjelp med Kadcyla. I stedet lar staten disse kvinnene dø. For så brutalt og bokstavelig må dette avslaget tolkes.

I bruk i andre land

Den godkjente brystkreftmedisinen Kadcyla er i bruk i det offentlige helsevesenet i Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Tsjekkia, Bulgaria og Hellas. Men Norge mener altså at den er for dyr til at norske kvinner kan få den.

Mens vi venter fortsetter norske kvinner å dø.

Dette er et slag i ansiktet på kvinner som har ventet på forhandlingene mellom legemiddelfirmaet Roche og Norge siden 2014. Nå må de vente enda lenger. Beslutningsforum vil ha ytterligere forskning og dokumentasjon.

Mens vi venter, fortsetter norske kvinner å dø. Dette er fullstendig uverdig i et av verdens aller rikeste land.

Må slåss med nebb og klør

Jeg er selv brystkreft-overlever og vet hvilken enorm påkjenning kreftbehandling er. Mange av disse kvinnene har gått på slik behandling i årevis. De er utslitt, oppgitt, fortvilet, rasende. De har ikke krefter til å kjempe denne kampen alene.

Når du skal dø, er et års ekstra levetid veldig, veldig lenge.

De burde ikke måtte kjempe i det hele tatt. Disse kvinnene burde få rette alt sitt fokus mot å leve, ikke slåss med nebb og klør for ikke å dø. Nå må alle vi andre stå opp for disse kvinnene i Norge. Det haster.

Når du skal dø, er et års ekstra levetid veldig, veldig lenge. Fem år, slik danske behandlingsresultater har vist, er en evighet. Vi kan ikke leve med myndigheter som setter bunnlinja over menneskeliv. Det er ikke velferds-Norge verdig å la norske kvinner dø.

I dag må kvinner med metastatisk brystkreft kjøpe Kadcyla-behandling gjennom private helsetjenester. Når ble Norge et land der din private økonomi skal bestemme over om du får leve eller må dø? Hva slags verdier er det vi skal bygge Norsk helsevesen på? Bunnlinja eller respekten for menneskelivet?

Kan få lengre levetid

Verdens største organisasjon for kreftleger, ASCO, anbefaler bruk av Kadcyla. Medisinen virker ikke på alle, men de den virker på kan få opptil flere år forlenget levetid. Tid med sine barn, sine partnere, venner og familie. Tid til å leve og tid til å ta farvel.

Menneskelivet er ukrenkelig.

Tenk deg selv; hvis du skulle dø og hadde muligheten til å forlenge livet. Hva ville du valgt? Ville du sittet der og nikket enig til argumentene om at «det er komplisert», «vi må prioritere», «det er ikke så enkelt»?

Ville du akseptert at staten satte en prislapp på livet ditt? Eller hva om det var din mor? Din søster? Din kone? Ville du sagt, ok, jeg forstår at den norske staten må prioritere bort hennes liv?

Menneskelivet er ukrenkelig. Det er den eneste bunnlinja vi kan ha i et sivilisert velferdssamfunn. Nå må vi engasjere oss, protestere og stå opp for norske kvinner som ikke klarer det selv. Gjør vi det ikke nå, er det vi som betaler prisen nesten gang.