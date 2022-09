Skjønnheten kommer utenfra

Men jeg har klamret meg litt til at vi bor i Norge, et land hvor vi innerst inne elsker eplekinn framfor rouge og foretrekker snøfnugg på øyevippene mer enn maskara.

Med nyheten om Tjelta, Rudjord og Skarbøs nye klinikk, så er eplekinn og snøfnugg offisielt byttet ut med botox og fillers.

Jeg vet ikke hva som gjør meg mest bedrøvet.

Det faktum at det forkles bak kvinnehelse, eller alle de applauderende kvinnene i kommentarfeltet under Rudjords post på Instagram.

«Hurra»

«Fiks meg»

«Endelig»

Botox er fortsatt så nytt at vi har visst lite om hvor injeksjonene blir av. Forskningen har også manglet midler, for hvorfor skulle klinikkene donere penger til noe som kan skade deres største inntektskilde?

Etter å ha sett kommentarfeltet på Vanessa Rudjord sin post om dette nye «helsehuset» mistenker jeg hvor nervegiften havner: hjernen.

KLINIKK: Tidligere journalist og programleder, Synnøve Skarbø, skuespiller og designer Pia Tjelta og tidligere moteredaktør, Vanessa Rudjord, skal åpne sin nye skjønnhetsklinikk i Oslo i oktober. Klinikken skal ifølge trioen bli Nordens ledende klinikk innen «estetisk medisin». Foto: Julie Pike

Her står det altså intelligente kvinner og hamrer på dørene til klinikken, allerede før de har åpnet.

Søstre jeg håpet jeg kunne oppleve en naturlig alderdom med. Damer jeg kunne smile så det knirket i kråketærne med, mens vi diskuterer viktigheten av kvinnehelse, eller den siste boka til Trude Marstein. Voksne damer, som ikke stritter imot livets faser, men, trygge damer, med selvtillit, som sender stafettpinnen videre til glatte døtre, hvor livet ikke har satt et eneste spor, hverken på fjes eller kropp. Livets gang, tror jeg det heter. I alle fall før.

Rynker er ikke en diagnose, det er livet

Og vet du hva! Det faktum at flere og flere kvinner, nå også tre stykker som mange ser opp til, fikser på allerede nydelige fjes og kropper, gjør at jeg selv føler på en usikkerhet.

Æsj, det hater jeg. Jeg vil være bedre, men det er jeg ikke. Jeg synes til og med at voksne damer er skikkelig pene, selv om alt rundt meg, og nå også Tjelta, Rudjord og Skarbø prøver å overbevise meg om det motsatte.

Så ja, bedrøvetheten kommer av at det blir vanskeligere og vanskeligere å insistere på at skjønnheten kommer innenfra. Også overfor meg selv. Presset når alle, også meg.

Opprørtheten kommer over bruken av ordet «kvinnehelse» i lanseringen av denne klinikken, som kloke hoder har skrevet om før meg.

Kvinnehelse er kampen for bedre barselomsorg, delte magemuskler og urinlekkasjer etter fødsler, endometriose og svangerskapsforgiftning, for å nevne noe. Sistnevnte hadde jeg selv i 2018, og det finnes faktisk ikke noen klare svar på hvorfor det inntreffer, bare at det kan være dødelig for mor hvis ikke barnet forløses.

Foto: Jonas Tomter / NRK

Ja, du leste riktig. DØDELIG, men de vet altså ikke helt hva det kommer av.

Medisin? Hm ... Blodfortynnende? Ikke fordi det har blitt forsket på, men det viser at det er det eneste som kan ha effekt.

Kvinner dør fordi forskningen vies til menn. Derfor må vi ikke søle til viktigheten av ordet kvinnehelse.

Så lurer jeg på hva ståpikk har til felles med et stramt fjes

Når Skarbø i DN påstår at mannens aldringsproblemer kan løses med en magisk Viagra, så lurer jeg på hva ståpikk har til felles med et stramt fjes. Manglende potens er faktisk kategorisert som en funksjonsnedsettelse, og jeg syntes ikke aldringstegn burde sortere under det samme.

Rynker er ikke en diagnose, det er livet.

La oss være enige, og det tror jeg også Pia, Vanessa og Synnøve vet. Dette har ingenting med helse å gjøre. Dette er hva du ser i speilet, og om du liker det eller ikke.

Jeg skulle ønske flere likte det de så, og ikke minst drev med andre ting enn å se seg i speilet.

Jeg tror ikke Vanessa Rudjord liker å bli eldre, som hun påstår i DN.

Jeg syntes ikke det er å ha en hånd på rattet når man fryser eget (ofte manglende) fett på kroppen. Heller ikke når alle linjer av livets opp- og nedturer er injisert vekk med nål. En hånd på rattet vitner om avslappet kjøring, kanskje en kaffekopp i den andre.

Jeg har måttet avfølge tre damer jeg anser som min omgangskrets, noen også venner

Jeg har én hånd på rattet, Rudjord er ikke en jeg ville sittet på med.

Jeg har måttet avfølge tre damer jeg anser som min omgangskrets, noen også venner.

Årsaken er at alle tre la ut en direktelink på Instagram, hvor jeg da er et tastetrykk unna mitt første fix. Klikker jeg på linken, så er jeg velkommen til å bestille «onboarding», et møte hvor vi kan legge en plan for ett nytt og yngre meg på klinikken deres. Tenk deg nøye om før du boarder, og bli gjerne sittende ved gaten sammen med meg.

Datteren min hadde dilla på en sang i sommer. Hun likte melodien, for engelsken var heldigvis for vanskelig til å få med seg budskapet. Jeg kan engelsk, og tenk at den sangen skulle gjøre meg oppmerksom på noe jeg ikke ante.

I know Victoria’s Secret, and girl, you wouldn’t believe

She’s an old man who lives in Ohio, making money off of girls like me

Cashing in on body issues, selling skin and bones with big boobs,

I know Victoria’s Secret. SHE WAS MADE UP BY A DUDE.

Og nå vet vi at det står noen dudes bak denne klinikken også.